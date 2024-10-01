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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:47
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada birçok uyuşturucu ele geçirildi.

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