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2 ilde sahte altın operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:43
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2 ilde sahte altın operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde sahte altın üretimi yapanlar için düğmeye basıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken üretilen sahte altınların çok sayıda ilde piyasaya sürüldüğü bildirildi.

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