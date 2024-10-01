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Ehliyet yenileme randevusu nereden, nasıl alınır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 14:43 Güncelleme: 01.10.2024 14:43
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Ehliyet yenileme randevusu nereden, nasıl alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi duyurdu. Yeni sürücü belgesi başvuruları, ülke genelindeki nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Randevu almak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hem internet üzerinden hem de Alo 199 destek hattını arayarak gerçekleştirebilecek. Peki, ehliyet yenileme işlemlerinin son tarihi nedir?

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