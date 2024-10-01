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İzmir'deki korkunç kaza kamerada! Okulun bahçe kapısındakileri böyle biçti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 13:32 Güncelleme: 01.10.2024 13:38
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İzmir’deki korkunç kaza kamerada! Okulun bahçe kapısındakileri böyle biçti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, okul bahçe kapısını kırarak içeri girmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı korkunç kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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