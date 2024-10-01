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Kayseri'de işçi servisi devrildi! 9 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 02:06
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Kayseri’de işçi servisi devrildi! 9 yaralı

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, kazaya neden oldu. Fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

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