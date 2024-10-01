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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 03:05 Güncelleme: 01.10.2024 03:31
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BUDO’nun 8 seferi iptal edildi

Marmara bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i iptal edildi.

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