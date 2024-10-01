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Diyarbakır'da 42 yaşındaki Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 01:43
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Diyarbakır’da 42 yaşındaki Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ölü bulundu

Diyarbakır'da çalışma arkadaşlarının telefonla ulaşamayıp evine gittiği Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, ölü bulundu. Özcan'ın cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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