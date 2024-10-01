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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:43
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Bolu Dağı’nda yoğun sis ve sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu Dağı'nda etkili olan sis ve sağanak yağış görüş mesafesini düşürürken sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri sürücüleri hız yapmaması konusunda uyardı.

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