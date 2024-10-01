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3 bin rakımda şehitler anıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 11:37 Güncelleme: 01.10.2024 11:43
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3 bin rakımda şehitler anıldı

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri,3 bin rakımın üstündeki Allahuekber Dağları'nda Sarıkamış şehitlerini andı.

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