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Elazığ'da konteynerde yangın: 2 işçi dumandan etkilendi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:02
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Elazığ’da konteynerde yangın: 2 işçi dumandan etkilendi

Elazığ’da şantiyede inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında, 2 işçi dumandan etkilendi.

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