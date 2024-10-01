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Bolu'da araç yoldan çıkıp duvara çarptı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:19
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Bolu’da araç yoldan çıkıp duvara çarptı: 4 yaralı

Bolu’da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 orman personeli yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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