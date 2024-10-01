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Antalya'da korkunç olay! Karısını öldürüp intihar etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 00:31
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Antalya’da korkunç olay! Karısını öldürüp intihar etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Süleyman Öter (55) isimli bir kişi, karısı Gülfer Öter'i (50) av tüfeğiyle vurdu. Ardından 55 yaşındaki adam, aynı tüfekle intihar etti. İhbarla olay yerine gelen ekipler, evde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

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