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Başkan Erdoğan'dan Ümit Davala'ya taziye telefonu!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:37
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Başkan Erdoğan’dan Ümit Davala’ya taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden eski milli futbolcu Ümit Davala'ya telefon etti. Erdoğan Davala'ya başsağlığı dileklerini iletti.

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