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Aydın'da 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 23:37
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Aydın’da 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı

Aydın'ın söke ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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