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Sürü sahipleri aylık 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 16:09 Güncelleme: 30.09.2024 16:53
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Sürü sahipleri aylık 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyor

Elazığ'da sürü sahipleri artık çoban bulamaz hale geldi. Aylık 70 bin lira alan ve yeme, içme, barınma ile kıyafeti sürü sahibi tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor. Tüm istekleri karşılayan üreticiler yine de çalıştıracak çoban bulamıyor.

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