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Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 257 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 16:16
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Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu: 257 kişi yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 257 kaçak göçmen yakalandı, 12 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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