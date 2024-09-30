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Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 15:23
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Burdur’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR'ın dorsesine çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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