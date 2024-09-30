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Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:57
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Sivas’ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştı: Yaralılar var

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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