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Bitlis'te arazi kavgası! 2'si ağır 10 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 22:28
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Bitlis’te arazi kavgası! 2’si ağır 10 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki köy sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, jandarma her iki köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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