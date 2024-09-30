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Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:22
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Bartın’da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bartın'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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