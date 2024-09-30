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Serhat Akın'ı silahla yaralayan şahıslar adliyeye sevk edildi

İHA
Giriş: 30.09.2024 10:55
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Serhat Akın’ı silahla yaralayan şahıslar adliyeye sevk edildi

İstanbul'da eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.

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