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Batman'da 18 suç kaydı bulunan suç makinesi kıskıvrak yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:53 Güncelleme: 30.09.2024 10:53
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Batman’da 18 suç kaydı bulunan suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Batman’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 18 kaydı ve aranması bulunan şahıs yakalandı.

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