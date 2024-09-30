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Malatya'da Akçadağ ilçesinde üretilen soğanlar Avrupa'ya ihraç ediliyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:57 Güncelleme: 30.09.2024 10:57
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Malatya’da Akçadağ ilçesinde üretilen soğanlar Avrupa’ya ihraç ediliyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüzerlerce dönümlük alana ekimi yapılan soğanın hasadı tamamlandı. Hasatta elde edilen ürünler Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

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