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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:06
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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi vatandaşlar tarafından otomobille Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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