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Fethiye'de düzensiz göçmen operasyonu: 52 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:00
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Fethiye’de düzensiz göçmen operasyonu: 52 kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda 52 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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