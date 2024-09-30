30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir’de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:20
ABONE OL
Balıkesir’de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil dereye uçtu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör