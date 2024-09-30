30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Osmaniye'de düğünde davetliler birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:30
ABONE OL
Osmaniye’de düğünde davetliler birbirine girdi

Osmaniye’de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Düğün salonu önünde yaşanan kavga anı kameralara yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör