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Eskişehir’de çöp ev vakası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:32 Güncelleme: 30.09.2024 09:32
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Eskişehir’de çöp ev vakası

Eskişehir’de yalnız yaşadığı öğrenilen vatandaşın cesedi çöplüğe dönen evinden, yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zorlukla dışarı çıkarıldı.

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