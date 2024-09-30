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Ordu'da sünnet düğününde drift pahalıya patladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 16:17 Güncelleme: 30.09.2024 16:17
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Ordu’da sünnet düğününde drift pahalıya patladı

Ordu'da sünnet konvoyunda otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

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