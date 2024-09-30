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Başpehlivan Ali Altun hayatını kaybetti

Giriş: 30.09.2024 16:18 Güncelleme: 30.09.2024 16:36
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Başpehlivan Ali Altun hayatını kaybetti

Başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucunda 42 yaşında hayatını kaybetti.

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