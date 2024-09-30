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Niğde’de bir ilk gerçekleştirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 12:41 Güncelleme: 30.09.2024 12:41
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Niğde’de bir ilk gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sağ gözünde görme kaybı olan bir hastaya kornea nakli yapıldı.

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