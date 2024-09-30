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Kadın driftçiler pistte şov yaptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 12:23 Güncelleme: 30.09.2024 12:23
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Kadın driftçiler pistte şov yaptı

Türkiye'nin tek lisanslı drift pisti, nefes kesen heyecana sahne oldu. Kadın drift pilotlarının performanslarıyla ön plana çıktığı organizasyonda, 'Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın' mesajı verildi.

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