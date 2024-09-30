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Semt pazarı içerisindeki yol çöktü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 12:45 Güncelleme: 30.09.2024 12:51
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Semt pazarı içerisindeki yol çöktü

Eskişehir’de 3 hafta önce toprakla kapatılan yol, semt pazarı kurulduğu esnada çökerken, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukur oluştu.

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