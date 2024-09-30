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Mersin'deki 13 kişinin öldüğü kazada iddianame hazırlandı! Tek ve asli kusurlu...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 11:10 Güncelleme: 30.09.2024 11:15
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Mersin’deki 13 kişinin öldüğü kazada iddianame hazırlandı! Tek ve asli kusurlu...

Mersin'de 26 Mayıs 2024'te meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede tek ve asli kusurlu tarafın otobüs şoförü olduğu belirtilirken, ihmaller zinciri de yer aldı. Otobüsün kaza anında 108 kilometre hızla ilerlediği, yağışlı havaya rağmen tedbirli davranmadığına dikkat çekildi.

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