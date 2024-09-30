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E-5'te çakarlı araçlarla drift yapan şahıslar yakalandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 11:49 Güncelleme: 30.09.2024 11:56
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E-5’te çakarlı araçlarla drift yapan şahıslar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Maltepe ve Beykoz mevkisinde E-5 üzerinde çakarlı lüks araçlarla drift atarak ilerleyen düğün konvoyundaki araçların ve sürücülerin yakalandığını açıkladı. Tepki çeken görüntüler sonrası ekipler 19 şüpheliyi yakalarken, şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı.

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