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Mersin’de zeytinyağı yemek yarışması

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:27 Güncelleme: 30.09.2024 10:27
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Mersin’de zeytinyağı yemek yarışması

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin son gününde, zeytinyağlı yemek yarışması, trap atışı ve çocuk karnavalı düzenlendi.

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