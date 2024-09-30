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Konya'da korkunç kaza! Tıra çarptı taklalar attı: 2 ölü, 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:29 Güncelleme: 30.09.2024 10:30
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Konya’da korkunç kaza! Tıra çarptı taklalar attı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Taklalar atarak ilerleyen araç refüjde durdu. Olayda otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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