30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Cinsel istismar mağduru bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:16
ABONE OL
Cinsel istismar mağduru bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör