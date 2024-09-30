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Manisa'da dehşet veren kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 19:59
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Manisa’da dehşet veren kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ö.C. (18) yaralanırken, arkasında bulunan Alican Elalmış (16) hayatını kaybetti.

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