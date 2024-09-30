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İstanbul'da öğretmen dehşeti! 7 yaşındaki çocuğu demir çubukla dövdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 18:08 Güncelleme: 30.09.2024 18:28
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İstanbul’da öğretmen dehşeti! 7 yaşındaki çocuğu demir çubukla dövdü

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir ilkokulda yaşanan korkunç olayda 7 yaşındaki küçük çocuk öğretmeni tarafından demir çubukla darp edildi. Çocuğun ağlaması üzerine velisini arayan öğretmen "Koluna demir çubukla dokundum çok ağlıyor " dedi. Okula giden anne çocuğunun kafasında ve kolunda darp izleri gördü. Hastaneye giderek darp raporu alan kadın mahkemeye başvurdu.

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