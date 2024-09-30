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Maltepe'de bıçaklı kavga! 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 03:03 Güncelleme: 30.09.2024 03:04
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Maltepe’de bıçaklı kavga! 5 yaralı

Maltepe'de komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı

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