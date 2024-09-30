30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu

AA
Giriş: 30.09.2024 03:19 Güncelleme: 30.09.2024 03:50
ABONE OL
Eskişehir’de çöp evde ceset bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir daireden gelen kötü kokular nedeniyle komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, Bülent Tanrıgüzey'in (55) cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çöp eve dönüşen dairenin temizlenmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör