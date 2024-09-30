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Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 01:23
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Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla birlikte sulama göletinin kıyısına pikniğe giden 20 yaşındaki Hamza Neccar, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Hamza Neccar boğularak hayatını kaybetti. Neccar’ın ölümüyle birlikte Kahramanmaraş’ta serinlemek uğruna son 10 günde 3 genç boğularak can verdi.

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