30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Maltepe'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:34 Güncelleme: 30.09.2024 09:34
ABONE OL
Maltepe’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 5 yaralı

Maltepe'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör