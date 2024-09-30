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Bahçede yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:37 Güncelleme: 30.09.2024 09:37
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Bahçede yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde yaralı halde bulduğu atmacayı, tedavisi için Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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