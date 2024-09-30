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Çaycuma'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:40
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Çaycuma’da otomobil büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

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