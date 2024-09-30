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Malatya'da askeri araçla otomobil çarpıştı: Kazada beşi jandarma sekiz kişi yaralandı

AA
Giriş: 30.09.2024 00:43 Güncelleme: 30.09.2024 01:26
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Malatya’da askeri araçla otomobil çarpıştı: Kazada beşi jandarma sekiz kişi yaralandı

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

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