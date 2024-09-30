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İstanbul'da trafik çilesi! Yüzde 80'e ulaştı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:47
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İstanbul’da trafik çilesi! Yüzde 80’e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışlı havanın da etkisi ile trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelinde ortalama trafik yüzde 72 oldu.

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