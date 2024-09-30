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Bayburt'ta fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 10:09 Güncelleme: 30.09.2024 10:23
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Bayburt’ta fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek üretim yapıyorlar. Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler hem üretiyorlar, hem kazanıyorlar, hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

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