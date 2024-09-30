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İstanbul'da sağanak etkili oldu! Gök yüzü şimşeklerle aydınlandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 05:06 Güncelleme: 30.09.2024 05:21
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İstanbul’da sağanak etkili oldu! Gök yüzü şimşeklerle aydınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından saat 23.00'ten itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanıp sığınacak yer ararken, bazıları ise yağışa rağmen balık tuttu.

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